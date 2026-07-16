В Ожерелье продолжается обновление филиала Каширской детской школы искусств

В филиале Каширской детской школы искусств в микрорайоне Ожерелье ведутся активные ремонтные работы. В здании заливают полы в кабинетах, штукатурят и окрашивают стены, укладывают плитку. Рабочие убирают помещения и выносят строительный мусор.

На финальной стадии находится устройство инженерных систем. Уже устанавливаются светильники, розетки и выключатели, монтируются системы пожарной безопасности и оповещения.

Руководитель проекта генерального подрядчика ООО «АРТСТРОЙ» Максим Кузнецов отметил, что общая строительная готовность детской школы искусств составляет 70%. В капитальном ремонте задействовано 14 человек. Работы идут согласно графику. Сдать объект в эксплуатацию планируется 15 сентября.

Фасадные работы в школе выполнены на 90%. На стены здания 40-х годов постройки смонтировали вентилируемый фасад из керамогранита двух цветов: бежевого и темно-шоколадного. С правого крыла школы появилась пожарная лестница, а над входной группой уже сварили металлоконструкции под козырек. Сейчас идет заливка отмостки, после чего специалисты смонтируют керамогранит на цоколь здания.