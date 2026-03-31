В Озерах возобновила работу пассажирская переправа через Оку

С 31 марта для жителей и гостей города Озеры вновь доступна перевозка теплоходом. Это решение принято после закрытия наплавного моста из-за весеннего паводка.

Наплавной мост был закрыт для автомобилей и пешеходов 22 марта из-за предельного подъема уровня воды в реке. Для автомобилистов был предложен объезд через Каширу, а для пешеходов организовали водную переправу.

Для сохранения транспортной доступности власти увеличили количество рейсов теплохода почти вдвое. Теперь судно выполняет 37 бесплатных рейсов в день вместо прежних 22, как сообщил глава округа Александр Гречищев.

Первая отправка с левого берега со стороны Озер — в 6:20, последняя — в 20:10. Со стороны Клишино теплоход начинает работу в 6:50 и завершает в 19:35. Судно рассчитано на 120 пассажиров, что позволяет справляться с утренними и вечерними потоками. Безопасность пассажиров — главный приоритет. На борту есть спасательные жилеты на каждого пассажира и другое необходимое оборудование, а экипаж контролирует посадку и соблюдение правил во время рейса.

Актуальное расписание можно найти на сайте администрации и Минтранса Подмосковья. О возобновлении движения по наплавному мосту сообщат дополнительно.