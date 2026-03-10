В Озерах строят новый детский сад на 125 мест

В городе Озеры, на улице Калинина, активно идет строительство нового детского сада. Рабочие выравнивают свежий бетон, а грузовики с раствором один за другим подъезжают к стройплощадке.

Сейчас на объекте формируют фундамент будущего здания. Детский сад будет двухэтажным и займет площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Подрядная организация «Воздвижение» выполняет работы.

Начальник строительного участка Геннадий Гончаров сообщил, что подготовка площадки уже завершена. «Котлован разработан, часть его засыпана песком и уплотнена. В данный момент ведутся работы по заливке фундаментной плиты», — отметил он.

Внутри нового детского сада разместятся шесть групп для детей от полутора до семи лет. Для воспитанников предусмотрят игровые и спальные комнаты, раздевалки, буфетные, медицинский блок и кухню. Также в здании появятся музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Территорию вокруг сада комплексно благоустроят: сделают игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, проложат дорожки и создадут зеленые зоны для прогулок.

Контроль за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Завершить строительство планируют к концу 2026 года, а официально открыть новый детский сад — в 2027 году.