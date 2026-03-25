В Озерах скоро заселят дом для переселенцев из аварийного жилья

В городе Озеры близится к завершению строительство пятиэтажного дома для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Объект готов на 95%, и до сдачи остались считаные недели.

Строительные работы начались в сентябре 2024 года. За это время был возведен жилой дом общей площадью более 7 тысяч квадратных метров. Внутри разместили 146 квартир, 86 из которых предназначены для переселения жителей аварийного фонда.

Фасад здания почти готов. Места общего пользования полностью завершены. В каждом подъезде установлен лифт. Все инженерные сети заведены в дом и работают. Электрические системы выполнены, специалисты проводят пусконаладочные работы пожарной системы. В квартирах идет чистовая отделка: стены выровнены, установлены двери, потолки готовы.

Следующий этап — благоустройство территории. Во дворе появится детская площадка с горками, качелями, балансиром и песочницей. Будут высажены деревья и оформлены зеленые насаждения.

Проект также предусматривает парковку на 41 место, включая специальные места для людей с инвалидностью. Рядом оборудуют контейнерную площадку для мусора. Территорию оснастят системой видеонаблюдения из восьми камер.

Сдать дом планируют в конце апреля или в начале мая. После завершения благоустройства и финальных проверок сюда начнут переезжать жители аварийных домов.