В Озерах начнут эксплуатацию нового детского сада в 2027 году

В городском округе Коломна, в городе Озеры, на улице Калинина началось строительство современного дошкольного учреждения на 125 воспитанников. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из регионального бюджета.

На текущий момент на строительной площадке завершены ключевые подготовительные работы: выполнена разработка грунта, устроена подбетонка и проведена гидроизоляция основания. В данный момент рабочие занимаются устройством фундаментной плиты — вяжут арматурный каркас железобетонной конструкции и монтируют закладные гильзы для последующей прокладки инженерных коммуникаций.

Строители работают активно: на объекте задействованы 12 рабочих и 3 специалиста инженерно-технического персонала.

Проект предусматривает возведение двухэтажного здания общей площадью около 2,4 тысячи квадратных метров. В детском саду разместятся шесть групп для детей от полутора до семи лет, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок полного цикла, а также административные и вспомогательные помещения.

Прилегающую территорию благоустроят: появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы, тротуары и проезды. Отдельное внимание уделят озеленению, чтобы создать для детей комфортную и безопасную среду.