В отделении лицея имени Менделеева в Клину проведут капитальный ремонт

В третьем отделении лицея имени Менделеева, расположенном в городе Клин по адресу Бородинский проезд, дом 23, полным ходом идет капитальный ремонт. Рабочие приступили к важным черновым работам: специалисты набивают штукатурную сетку и выставляют маячки.

На третьем этаже уже активно штукатурят стены с помощью специальной станции, что позволяет ускорить процесс. Вторая бригада после установки маячков начнет штукатурить второй этаж. На этой неделе ожидается поставка газоблоков для кладки новых межкомнатных перегородок.

Сейчас на объекте трудятся 15 человек, но в ближайшее время их количество увеличится до 25. Это необходимо для монтажа инженерных систем и остальной отделки. Ранее здесь демонтировали старые перегородки, а в кабинетах и коридорах сняли плитку, деревянный настил, линолеум и ламинат.

После завершения ремонта школа 1962 года постройки откроет свои двери 1 сентября. Обновление стало возможным благодаря государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национальному проекту президента «Молодежь и дети».