В Осташевской больнице завершается капитальный ремонт

В большинстве помещений корпуса стационара уже завершили чистовую отделку, установили кондиционеры и воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции. В нескольких палатах заканчивают установку откосов на дверных проемах. Параллельно идет монтаж декоративных потолков, которые скроют инженерные коммуникации.

Специалисты проверяют работу системы пожарной сигнализации, проводят диагностику каждого датчика и извещателя — в здании их более 600. Следующим этапом будет проверка систем безопасности, включая видеонаблюдение: в дальнейшем они станут частью комплекса «Безопасный регион».

Масштабный ремонт корпусов поликлиники и стационара планируют завершить 29 мая. В больнице появились современные системы электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, посты обеспечения медицинским кислородом. В палатах и фойе установили пульты экстренного вызова медицинского персонала. Интерьеры изменились в соответствии с современными требованиями. Впереди — оснащение помещений и палат необходимым оборудованием.