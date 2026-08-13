В особой экономической зоне «Дубна» запустили благотворительную акцию

Управляющая компания АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» и Фонд ОЭЗ «Дубна» начали благотворительную акцию. Теперь каждый, кто купит кофе объемом 300 мл в кофейне на территории особой экономической зоны, получит напиток в брендированном синем стаканчике. На нем есть QR-код: если его просканировать через приложение банка, можно сделать пожертвование в Фонд ОЭЗ «Дубна».

«Кофе навынос — неотъемлемая часть жизни каждого работника особой экономической зоны „Дубна“, и мы сделали так, чтобы доброе дело можно было сделать прямо на ходу», — рассказал директор Фонда ОЭЗ «Дубна» и заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Егор Круглов.

Всего сделали 15 тысяч таких стаканчиков. Акция доступна не только работникам особой экономической зоны, но и всем жителям Дубны. Для этого нужно купить кофе на КПП «Перспективная».

Средства фонда направят на поддержку учащихся подшефных учреждений. В гимназии №11 на эти деньги идет ремонт четырех классов и зоны общего пользования. Также проводится акция «Собери ребенка в школу»: первоклассникам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, помогают закупить все необходимое к 1 сентября. Традиционно фонд помогает и детям с особыми возможностями здоровья из школы «Возможность»: для учреждения закупили компьютеры и учебное оборудование.