В особой экономической зоне «Дубна» прошел деловой вечер для предпринимателей

Пятнадцатого июля в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» состоялся деловой вечер. Более ста представителей компаний-резидентов, руководителей предприятий и предпринимателей города собрались в новом ресторане «Резидент», который открылся на площадке ОЭЗ.

Мероприятие объединило представителей высокотехнологичных компаний, малого и среднего бизнеса, молодых специалистов и партнеров особой экономической зоны. Гости обсудили идеи для регулярных встреч, посвященных актуальным вопросам предпринимательства в наукограде, обмену опытом и поиску новых контактов.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик отметила, что возможность провести переговоры, принять партнеров, организовать отраслевое мероприятие — сегодня такие же важные условия для развития бизнеса, как инженерная инфраструктура или налоговые льготы. Поэтому организаторы рассматривают этот вечер как первый шаг к созданию бизнес-клуба на площадке ОЭЗ «Дубна».

Новый ресторан дополнил возможности четырехзвездочного «Резидент-Отеля», который управляющая компания открыла в этом году после реконструкции. Гостиничный комплекс включает конференц-зал, коворкинг и фитнес-зал, что позволяет проводить здесь переговоры любого уровня, корпоративные мероприятия и принимать делегации.

Операционный директор компании «Видеоинтеллект» Сергей Кульбака поделился, что уже запланировал около десятка встреч на следующую неделю с компаниями, которые работают рядом. Он подчеркнул, что именно в таком живом, неформальном общении рождаются новые идеи и запускаются совместные проекты.

Организаторы планируют сделать деловые встречи регулярными и предложить участникам новые форматы общения — тематические дискуссии, бизнес-квизы, деловые игры, коммуникативные тренинги для развития предпринимательского сообщества Дубны.