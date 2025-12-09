В Орешковском лесничестве начались работы по уходу за молодыми деревьями

В Орешковском участковом лесничестве Звенигородского филиала «Мособллеса» рядом с деревнями Таблово и Волынщино в Рузском округе проводят плановые работы по уходу за молодыми лесами. Специалисты выполняют осветление лесных культур. Мероприятие направлено на удаление лишь лиственных деревьев и кустарников, мешающих росту молодых хвойных пород.

Работы позволяют сделать так, чтобы хвойные деревья, высаженные в 2016 году, получали больше света, влаги и питательных веществ, а также могли нормально развиваться.

Старший участковый лесничий Звенигородского филиала Людмила Куркина отметила, что при осветлении не вырубают здоровый взрослый лес. Она пояснила, что задача специалистов заключается в помощи молодым деревьям, высаженным для восстановления лесного фонда, иначе без ухода они могут погибнуть под тенью быстрорастущих лиственных пород.