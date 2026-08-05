Орехово-Зуевский техникум напомнил о направлении «Технологии индустрии красоты»

Орехово-Зуевский техникум предлагает специальность «Технологии индустрии красоты». Срок обучения — два года и десять месяцев, после чего выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этом году программа обучения расширилась: студенты смогут получить две профессии — парикмахера и визажиста. Программа включает изучение санитарных норм, основ колористики и композиции, работу с современными косметическими средствами и психологию общения с клиентом. Преподаватели — действующие мастера индустрии красоты.

Специальность «Технологии индустрии красоты» требует творческих способностей, поэтому для поступающих предусмотрено творческое испытание. Прием документов осуществляется до 10 августа 2026 года, а вступительные испытания запланированы на 12 августа.

Подать документы можно через портал «Госуслуги» или лично в приемной комиссии.

Телефон приемной комиссии: 8 (991) 313-75-17. Сайт: oztech.ru.