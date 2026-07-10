В Орехово-Зуевском техникуме более 200 заявлений на инженерные специальности

Орехово-Зуевский техникум в этом году получил свыше двухсот заявлений на специальности, связанные с машиностроением. Такую информацию распространила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Среди популярных направлений — профессии сварщика и мастера по ремонту автомобилей, а также специальности «Технология машиностроения» и «Монтаж и ремонт промышленного оборудования».

Выпускник Ликино-Дулевской школы №5 Александр выбрал направление «Технология машиностроения». По его словам, для него важны работа рядом с домом, приличная зарплата и возможность дальнейшего обучения в вузе.

Высокий интерес к инженерным профессиям обусловлен двумя факторами. Во-первых, техникум тесно сотрудничает с крупными предприятиями региона, что дает студентам уверенность в будущем. Во-вторых, учебное заведение располагает современной базой, позволяя школьникам знакомиться с профессией еще до окончания школы.

Студенты техникума могут получить несколько смежных квалификаций. Например, освоить навыки слесаря-инструментальщика, слесаря механосборочных работ, сверловщика, шлифовщика, токаря и фрезеровщика. Со следующего года появится возможность пройти дополнительное обучение по профессии «Оператор станков с программным управлением».

В этом году в техникуме предусмотрено 425 бюджетных мест, половина из которых отведена под машиностроительные специальности. Это отражает не только кадровые потребности региона, но и возросший интерес к рабочим профессиям.