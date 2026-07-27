В Орехово-Зуеве спасатели нашли заблудившихся в лесу бабушку с внучкой

В воскресенье, 26 июля, работники 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пожилую женщину и ее внучку, которые заблудились в лесу. Инцидент произошел недалеко от деревни Поточино Орехово-Зуевского городского округа.

Заместитель начальника части Андрей Баркалов рассказал, что в 15:00 в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от потерявшейся женщины. Она сообщила, что вместе с внучкой пошла в лес за грибами, но они заблудились.

Спасатели определили зону поиска и начали прочесывать лес. Они установили связь с потерявшимися, успокоили их и уточнили их местоположение. В течение часа спасатели искали женщин в лесу и нашли их у лесной просеки. После краткой беседы специалисты вывели заблудившихся из леса и отвезли их домой на служебной машине. Медицинская помощь никому не потребовалась.