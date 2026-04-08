В Орехово-Зуевском округе проведут ремонт аварийного трубопровода

Жительница города Ликино-Дулево Вера Чепурина обратилась на Прямую линию Президента РФ с просьбой отремонтировать водопровод. Центральная магистраль, проходящая по ее земельному участку и под домом, была проложена в 1960-х годах с нарушениями норм и правил. Со временем трубопровод обветшал, начались прорывы.

Коммунальные службы устранили течь в прошлом году, но это не решило проблему. Необходимо заменить часть трубопровода, чтобы аварии не повторялись.

По сообщению начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Орехово-Зуевского округа Натальи Михайловой, ремонт трубопровода проведут методом горизонтального бурения в августе этого года.

Жители Орехово-Зуевского округа активно участвуют в решении существующих проблем. На Прямую линию Президента РФ поступило около двух тысяч обращений. В администрации подчеркивают, что все поступившие вопросы планомерно решают в оперативном порядке.