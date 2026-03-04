Школу №16 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Мадонской, 4 Орехово-Зуевского округа идет капитальный ремонт здания средней школы № 16. По информации пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, стройготовность объекта составляет 40%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 68 рабочих и 2 единицы спецтехники. Демонтажные работы завершены. Ведется утепление фасада, монтаж инженерных сетей, работы по слаботочным сетям, внутренняя отделка помещений», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В ходе капитального ремонта в здании площадью 7 048 кв. м будут проведены внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.