В Орехово-Зуевском округе продолжается капремонт школы № 16

В средней школе № 16 на улице Мадонской, 4, в Орехово-Зуевском городском округе продолжается капитальный ремонт. По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, общая готовность здания составляет 70%.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 70 рабочих и 2 единицы спецтехники. Ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, также строители приступили к работам по благоустройству», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе капремонта в здании площадью 7 048 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Кроме того, в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.