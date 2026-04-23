В Орехово-Зуевском округе построят новый цех грибоводческого комплекса

В поселке Новый Снопок продолжается строительство нового цеха грибоводческого комплекса компании «Лесторфмаш». Это позволит предприятию увеличить выпуск продукции со 120 тонн до 240 тонн в год.

С 2021 года компания выращивает вешенки. Начало было положено двумя климатическими камерами, а сейчас их уже пять. После ввода нового помещения количество камер увеличится еще на четыре.

Главный бухгалтер ООО «Лесторфмаш» торговой марки «Лес-Сад» Елена Садова рассказала, что в 2025 году удалось собрать 120 тонн вешенок. Завершить строительство цеха планируют летом, а первый урожай с нового пространства ожидают к четвертому кварталу. С 2027 года компания сможет выпускать по 240 тонн продукции.

Секрет качества грибов — в точной настройке климата. Камеры позволяют менять условия отдельно для инкубации и для этапов плодоношения, создавая среду под потребности вешенок.

Помимо вешенок, компания планирует расширить ассортимент и выращивать опята, шиитаке и эринги. С запуском нового цеха потребуется дополнительный персонал.