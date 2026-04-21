В Орехово-Зуевском округе начали капитальный ремонт дорог

В городе Орехово-Зуево сотрудники Орехово-Зуевского дорожного эксплуатационного предприятия №12 готовят дорогу на Совхозной улице для замены бордюров. Старые бордюрные камни уже демонтировали, рабочие с помощью экскаватора и лопат углубляют и выравнивают обочины.

«Работаем с 8:00, сегодня наша задача — подготовить территорию для укладки бордюра», — рассказал сотрудник ДЭП-12 Андрей Петрящев.

Также заменят дорожное покрытие дороги и стоянки для автомобилей во дворе на Мадонской улице. Территории уже отфрезеровали.

В программу капитального ремонта дорог в этом году включены 14 участков общей протяженностью около 13 километров. Они расположены на улицах Совхозная, Лермонтова, Челюскинцев, Козлова, Бугрова, Стаханова, площади Пушкина и в проезде Бондаренко в Орехово-Зуеве; улице Текстильщиков в Ликино-Дулеве, Школьной улице в Куровском, Коммунистической улице в Дрезне, в деревнях Давыдово, Дровосеки и Гора.

Кроме капитального, в округе планируют сделать текущий и локальный ремонт дорожного покрытия в городах и малых населенных пунктах. Завершить работы планируют к осени.

