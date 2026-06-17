Школу № 16 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Мадонской, 4 Орехово-Зуевского округа продолжается капитальный ремонт здания средней школы № 16. По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, общая стройготовность составляет 60%.

Работы проходят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 70 рабочих и одна единица спецтехники. Ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе капитального ремонта в здании площадью 7 048 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.