В Орехово-Зуевском музее откроется выставка фарфора «Лад»

С 25 февраля по 22 марта в Орехово-Зуевском городском историко-краеведческом музее будет проходить выставка фарфора «Лад». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На выставке будут представлены авторские работы художниц Натальи Садовой и Елены Щетинкиной. Посетители смогут увидеть разнообразные формы и цвета: от изящных подарочных ваз и сервизов до уникальной росписи чайников и картин.

Наталья Садовая уже более 20 лет создает шедевры на Дулевском фарфоровом заводе. Ее орнаменты называют «космичными» за изысканность линий и чувство меры.

Елена Щетинкина — член «Союза художников России», работала главным художником на Южноуральском фарфоровом заводе. Она создает произведения не только из фарфора, но и в технике акварели, пастели и графики. В своих работах Елена обращается к истокам русской культуры, исследуя сказки, былины и предания.

Подробная информация размещена на сайте Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея (https://озмузей.рф/poster/tpost/9rb3xjgu61-25-fevralya-22-marta).

Адрес музея: Московская область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 3.