Капремонт школы № 16 завершили в Орехово-Зуеве

На улице Мадонской, 4, в Орехово-Зуевском городском округе завершился капитальный ремонт здания средней школы № 16. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский заявил, что в рамках капремонта в здании площадью 7 048 квадратных метров были запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Работы прошли в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября.