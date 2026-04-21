В Орехово-Зуевском округе выросли сосны, посаженные волонтерами

В районе Желтой горы близ Орехово-Зуева, на одном из выделов Зуевского лесничества, растут молодые сосны. Их высадили в 2022 году во время акции «Лес Победы» на месте, поврежденном короедом-типографом.

На площади 3,4 гектара было высажено 12 104 сеянца сосны обыкновенной. За четыре года деревца выросли практически в три раза: при посадке они были высотой около 20 сантиметров, а сейчас — под метр.

Старший участковый лесничий Зуевского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Гайдуков отметил, что результат хороший, волонтеры отнеслись к своей работе серьезно, приживаемость составила 95%. Лесничие и подрядные организации проводили агроуходы: выкашивали поросль, которая закрывала деревца от солнца.

Житель Орехово-Зуева Александр Бабаев, участвовавший в акции «Лес Победы», рад, что усилия волонтеров не пропали даром. Он считает такие акции нужными и важными и планирует участвовать в них и дальше.

С 2013 года каждую весну жители Московской области вместе с лесничими выходят на посадку леса и озеленение городских территорий в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в акции участвуют десятки тысяч человек.