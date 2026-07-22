Школу № 16 в Орехово-Зуеве откроют после капремонта 1 сентября

На улице Мадонской, 4, в Орехово-Зуевском городском округе продолжаются работы по капитальному ремонту здания средней школы № 16. По данным пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья, общая стройготовность составляет 75%.

На объекте работают 75 человек и задействованы 2 единицы спецтехники. Ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций, оконных систем и дверей. Также благоустраивается территория вокруг школы.

В здании площадью 7 048 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Кроме того, обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.