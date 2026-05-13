Сеянцы сосны для лесовосстановления подготовили в Орехово-Зуеве

Специалисты Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели подготовительные работы для лесовосстановления. В Ульянинском лесном питомнике было выкопано 167,8 тысячи сеянцев сосны.

Часть работ уже выполнена в Зуевском участковом лесничестве. На площади 9,6 гектара высажено 30,7 тысячи сеянцев сосны. В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в Белавинском участковом лесничестве, где на площади 11,3 гектара планируется высадить 45,2 тысячи молодых деревьев.

Также дополнение лесных культур запланировано в Губинском, Яковлевском, Северном, Зуевском, Ликинском и Белавинском участковых лесничествах. На общей площади 75 гектаров будет высажено 18 тысяч сеянцев ели и 87 тысяч сеянцев сосны.

Посадка молодого леса также пройдет в Ильинском участковом лесничестве, где на площади 1,5 гектара высадят 4,8 тысячи сеянцев сосны.

Перед посадкой весь материал проходит тщательную подготовку. Доставка сеянцев на участки осуществляется с соблюдением технологических требований, что позволяет обеспечить высокую приживаемость молодых деревьев.

Работы по лесовосстановлению в Подмосковье продолжаются в рамках мероприятий по сохранению и воспроизводству лесных ресурсов региона.