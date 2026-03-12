В Орехово-Зуево продолжается капремонт школы № 20 имени Н. З. Бирюкова

На улице Иванова, дом 11, в городе Орехово-Зуево, идет капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Готовность объекта уже превысила 40%, сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящий момент на объекте работают более 60 человек, 1 единица техники», — информирует пресс-служба ведомства. Строители завершили демонтажные работы и сейчас занимаются общестроительными и отделочными. Кроме того, они монтируют инженерные коммуникации, продолжают ремонт фасада и кровли.

В рамках капитального ремонта в здании учебного корпуса обновят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию.

Все работы на объекте завершат к 1 сентября 2026 года.