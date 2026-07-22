Школу № 20 в Орехово-Зуеве капитально отремонтируют к сентябрю

В городе Орехово-Зуево на улице Иванова, д. 11, продолжаются работы по капитальному ремонту второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Строительная готовность объекта достигла 80%, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте работают 80 специалистов и задействована одна единица техники. Строители завершают ремонт фасада, выполняют отделочные и общестроительные работы, ведут устройство входных групп, осуществляют монтаж инженерных сетей и благоустройство прилегающей к школе территории.

В ходе капремонта в здании учебного корпуса проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, а также проведут внутреннюю отделку помещений.

Все работы на объекте планируется завершить к 1 сентября 2026 года.