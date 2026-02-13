В Орехово-Зуеве открылась выставка «Тайна паутины»

В городе Орехово-Зуево начала работу уникальная экспозиция «Тайна паутины». Посетители могут увидеть более 50 различных насекомых, змей, ящериц и черепах. Среди экспонатов — «лошадиный» паук из Бразилии, сколопендра из Вьетнама, тарантул из Тринидада и паук-птицеед из Мексики.

Рядом с аквариумами размещены информационные таблички с интересными фактами о представленных особях. Гости выставки могут даже потрогать сброшенное во время линьки «одеяние» паука-птицееда.

Желающим предоставят возможность подержать некоторых «экспонатов» в руках. Как отмечают посетители, ощущения интересные: змеи и ящерицы очень холодные, а пауки теплые и мягкие.

Также можно понаблюдать за купанием шиншилл в специальном песке. На выставке представлена семья этих животных, самому маленькому из которых еще нет года.

Организатор выставки Магомед рассказал, что пауки и рептилии неприхотливы, хорошо переносят переезды и питаются насекомыми. Компания имеет свой питомник, поэтому экспозиция постоянно пополняется.

Посетить выставку можно ежедневно с 11:00 до 19:00 до 2 марта по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 48, Дом Оглоблина. Возрастное ограничение — 0+. Для детей до трех лет посещение бесплатное.