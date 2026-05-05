В Орехово-Зуеве обсудили проблемы трудоустройства молодых педагогов

5 мая в городе Орехово-Зуево состоялся круглый стол с участием проректора КУРО Ольги Никольской, ректора Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) Галины Скударевой и выпускников педагогических направлений.

Мероприятие было направлено на открытый диалог с молодыми специалистами, которые еще не определились с выбором профессии. Участники обсудили трудности поиска первой работы и вызовы, возникающие в начале карьеры.

Выпускники проявили интерес к программе «ТОП-100» — конкурсу для поддержки лучших молодых педагогов. Четырнадцать выпускников ГГТУ с красными дипломами выразили желание участвовать в отборе в 2026 году.

Во второй половине встречи Ольга Никольская и Галина Скударева обсудили новые форматы взаимодействия для достижения цели — стопроцентной укомплектованности школ Московской области квалифицированными педагогическими кадрами.

Встреча подтвердила намерение Центра развития карьеры КУРО привлекать педагогов из других регионов и оказывать поддержку местным студентам и выпускникам.

Для тех, кто ищет работу в образовательных учреждениях Подмосковья, доступна возможность оставить заявку на портале «Учителя Подмосковья».