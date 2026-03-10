В Орехово-Зуеве завершается ремонт школы №16

В городе Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт основного корпуса школы № 16. На текущий момент общая строительная готовность объекта составляет около 34%.

Как сообщил инженер строительного контроля ООО «Трансдорстрой» Валерий Косолапов, специалисты занимаются внутренним ремонтом помещений. Штукатурные работы выполнены на 99%, а строители приступили к чистовой отделочной работе на третьем этаже.

Снаружи специалисты укрепляют стены фасада здания. Рабочие полностью выполнили кровельное покрытие в один слой и скоро приступят ко второму, завершающему этапу.

Параллельно ведется монтаж инженерных сетей: системы отопления, водопровода, канализации и электроснабжения.

На объекте работают 68 человек, задействован строительный кран и экскаватор. Все необходимые стройматериалы на месте.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Специалисты планируют завершить все строительно-монтажные и отделочные работы до 1 августа текущего года. Затем они займутся пусконаладочными работами и ввозом оборудования.

Главная задача — обеспечить открытие обновленного корпуса школы к 1 сентября 2026 года, чтобы дети пошли учиться в отремонтированное здание.