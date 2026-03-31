В Орехово-Зуеве ведут ремонт канализационного коллектора

В городе Орехово-Зуево, на улице Красноармейской, продолжается ремонт самотечного канализационного коллектора. На участке более километра работают несколько бригад.

Сегодня у дома №7 бригада рабочих занималась монтажом первого колодца на раскопанной территории длиной около 20 метров.

По сообщению сотрудника бригады, всего на объекте сегодня работают девять человек. В процессе ремонта используется специальная техника — экскаватор с грейфером для захвата и перемещения материалов.

Специалисты провели временную обводную линию канализации, которая обеспечивает перенаправление всех стоков — байпас. Это позволяет системам водоотведения стабильно работать, не создавая неудобств для жителей. Работы ведутся согласно графику, завершение ремонта планируется к середине текущего года.