В Орехово-Зуеве устраняют последствия сильного ветра

В городе Орехово-Зуево продолжается работа по ликвидации последствий непогоды. Бригада рабочих от местного комбината благоустройства приступила к уборке упавших деревьев на улице Матросова у дома №23.

Специалисты начинают с распила стволов и крупных веток. Для сбора порубочных остатков используется специализированная техника: экскаватор и трактор. Основную часть древесины отвозят на специальный полигон, а остальное идет на переработку в щепу.

Сотрудник Орехово-Зуевского комбината благоустройства сообщил, что сегодня с утра десять специалистов работают на улице Матросова. За день они обычно приводят в порядок минимум десять локаций.