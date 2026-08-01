В Орехово-Зуеве установили мировой рекорд Гиннесса на спортивно-вертолетном шоу

В городе Орехово-Зуево на стадионе «Торпедо» прошло уникальное спортивно-вертолетное шоу. Одной из главных частей мероприятия стало установление мирового рекорда Гиннесса.

Мастер спорта России и обладатель Кубка мира по вертолетным гонкам Андрей Бараев попытался снять максимальное количество крышек с бутылок, используя открывалку на полозе вертолета. Всего он смог открыть 35 из 47 бутылок.

Сотни зрителей, включая местных жителей и гостей из других городов, стали свидетелями полетов ведущих российских пилотов мирового уровня. Для поклонников авиации организаторы подготовили захватывающую программу.

Гости фестиваля увидели воздушный фристайл, футбол и подтягивание на вертолетах. Также состоялся Кубок Валерия Смирнова по вертолетным гонкам и выступления российских пилотов. На спортивном событии устроили насыщенную концертную программу с хореографическими коллективами и шоу барабанов.

Елена Лукина приехала с семьей из Москвы, чтобы вживую увидеть попытку установления мирового рекорда и оценить масштаб шоу. Она часто присутствует на подобных событиях, потому что ее сын занимается съемкой спортивной фотографии. Как отметила Елена, сегодня она испытала сильные эмоции.

Местный житель Максим Стахановский впервые увидел вживую вертолетное шоу и был поражен масштабом фестиваля.