В Орехово-Зуеве тестируют систему помощи маломобильным гражданам

В Орехово-Зуеве стартовал пилотный проект по внедрению современной системы помощи маломобильным гражданам. Компания «Говорящий город» презентовала технологию, которая сделает общественный транспорт доступнее и безопаснее для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На двух маршрутах — № 6 и № 17 — установили оборудование для радиоинформирования и звукового ориентирования в пространстве. Автобусы с новой системой будут курсировать в тестовом режиме три месяца. За это время разработчики планируют собрать обратную связь от пассажиров.

Заместитель генерального директора по связям с общественностью Алена Болдышева рассказала, что технология компании уже хорошо зарекомендовала себя в 43 регионах России. Оборудование производят более 15 лет.

Чтобы начать пользоваться услугами, нужно скачать бесплатное мобильное приложение «Говорящий город». Для людей, не использующих смартфоны, предусмотрено специальное кнопочное абонентское устройство.

Суть разработки заключается во взаимодействии приложения и инфраструктурного оборудования, которое монтируется на транспорт, пешеходные переходы и здания. Теперь люди могут на остановке получить через приложение информацию о приближающемся автобусе и предупредить водителя о своем появлении. Водитель, в свою очередь, видит категорию пассажира: инвалид по зрению, инвалид на коляске или родитель с детской коляской.