В Орехово-Зуеве стартовал семейный экстрим-фестиваль

В городе Орехово-Зуево стартовал трехдневный семейный экстрим-фестиваль. Открытие состоялось 22 мая в 17:00 на проезде Фабзавуча. Первый день мероприятия запомнился зрителям множеством эмоций и впечатлениями.

Десять юных спортсменов из разных городов Московской области приняли участие в детских гонках на беговелах. Среди участников были как любители, так и воспитанники спортивных школ. Даже самые маленькие спортсмены в возрасте двух лет показали решительный настрой на победу.

Для некоторых участников это был первый опыт соревнований. Так, сын Марии Ивченко, увлекающийся ездой на велосипеде с раннего возраста, впервые участвовал в гонках. Его мама отметила, что для них главное — получить удовольствие и провести время вместе с пользой.

Пять спортсменов приехали из города Ступино. Их мама Екатерина Шарина сообщила, что ее сыновья Федор и Алексей не новички на подобных стартах. Ребята приехали за хорошим настроением и спортивным азартом.

Победителей в четырех возрастных категориях наградили медалями и памятными подарками. В следующие два дня в Орехово-Зуеве пройдут состязания по мотокроссу и гонкам на питбайках.