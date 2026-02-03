В Орехово-Зуеве отремонтируют канализационный коллектор

В городе Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора, который проходит по улице Красноармейской. Работы ведутся сразу на нескольких участках.

У дома 3А на улице Красноармейской с помощью специализированной техники начали бурить скважины для установки опорных труб под котлован.

Как рассказал начальник участка Антон Волгин, специалисты установят опорные столбы и смонтируют деревянные стенки. После этого они вскроют старую трубу и начнут устанавливать новую. При ремонте используют метод прокладки «труба в трубе», что обеспечит дополнительную защиту коллектора.

На объекте задействованы пять специалистов, используется экскаватор и бурильно-крановая машина. Место ремонтных работ огородили и ввели ограничение проезда для водителей между домами № 1 и № 3.

Рабочие установили насосное оборудование для перекачки стоков в обход ремонтируемого участка коллектора. Это обеспечивает стабильную работу канализации во время строительства.

Общая протяженность участка — более 1 километра. Ремонтные работы на улице Красноармейской по плану должны закончиться до конца 2026 года.