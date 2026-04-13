В Орехово-Зуеве ремонтируют канализационный коллектор

В городе Орехово-Зуево продолжаются работы по ремонту канализационного коллектора. На этот раз бригада специалистов работала на улице Урицкого у дома №60.

Сегодня рабочие заканчивали монтаж котлована для демонтажа старого участка трубы. Уже установлена система водопонижения, которая поможет устранить провал коллектора. Ремонт изношенных участков трубопровода проводится бестраншейным способом, что минимизирует остановку работы канализации.

По словам сотрудника бригады, на объекте трудятся семь человек. В работе задействованы две единицы специализированной техники — экскаватор и самосвал.

Специалисты планируют завершить работы на этом участке уже на этой неделе. После раскопок территорию благоустроят.