В Орехово-Зуеве провели слет для лучших педагогов и воспитателей региона

Семинар-практикум объединил лучших работников дошкольного образования и лауреатов и призеров всероссийского конкурса «Воспитатель года России». Они обменялись опытом и профессиональными навыками с участниками 2025 года.

В этом году в конкурсе «Воспитатель года России» участвует 51 педагог. В их числе 38 воспитателей, 7 музыкальных руководителей, 5 инструкторов по физической культуре и 1 педагог-дефектолог. Педагогический стаж участников — от 3 до 30 лет.

На слете педагогов познакомили с заданиями, организацией и особенностями проведения заочного и очного этапов. Организаторы ответили на интересующие вопросы участников.

Победители прошлых лет конкурса провели мастер-классы и поделились секретами успеха.

«Полученная информация, новые знания и уверенность в своих силах станут важными ресурсами для будущих конкурсных баллов», — отметили в Министерстве образования Московской области.

Именно они смогут привести участников к победе.