Пожарно-тактические учения прошли 26 ноября на территории производственно-складского здания «Акзо Нобель Лакокраска» в Орехово-Зуеве. Спасатели отработали тушение условного пожара и эвакуацию сотрудников предприятия.

По сценарию возгорание произошло на складе готовой продукции из-за внешнего воздействия. После объявления тревоги персонал начал эвакуацию. При проверке выяснилось, что два человека остались внутри здания. Звенья газодымозащитной службы обнаружили условных пострадавших и вывели их в безопасную зону. Тушение учебного пожара завершили в установленное время.

После практической части пожарные провели для сотрудников предприятия занятие по правилам поведения при возгорании, эвакуации и использованию первичных средств пожаротушения.

Также участникам показали новый беспилотник, поступивший на вооружение 250-й пожарно-спасательной части. Специалисты продемонстрировали, как с его помощью можно доставлять пожарное оборудование и средства спасения на верхние этажи зданий.

В учениях участвовали 47 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, было задействовано 12 единиц техники. Мероприятие позволило проверить готовность подразделений и персонала предприятия к действиям при чрезвычайной ситуации.