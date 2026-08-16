В Орехово-Зуеве прошел отборочный этап фестиваля «Маги в парках»

В парке 30-летия Победы города Орехово-Зуево состоялся пятый отборочный этап проекта «Маги в парках». Участники — иллюзионисты из Москвы, городов Подмосковья и Удмуртии — поразили жюри своим мастерством и харизмой.

По словам Сергея Сафронова, членов жюри удивили неожиданные сюжетные повороты выступлений. Илья Сафронов отметил, что выбор победителя дался непросто. Андрей Сафронов признался, что остался под большим впечатлением от выступлений. В результате дипломы победителей получили сразу несколько участников.

Фестиваль «Маги в парках» проводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — популяризация иллюзионного жанра и предоставление возможности проявить себя как новичкам, так и профессионалам.

Сергей Сафронов особо подчеркнул гениальность своего старшего брата Ильи, чьи номера получают международное признание и не имеют аналогов в мире. В этот вечер братья представили новое шоу, созданное специально для проекта. Одним из самых ярких трюков стало погружение Сергея в аквариум с водой.