В Орехово-Зуеве продолжится капитальный ремонт школы № 20

В городе Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Готовность объекта достигла примерно 45%, и работы ведутся на всех трех этажах здания, общая площадь которого составляет около 4500 квадратных метров.

Начальник участка Михаил Орлов сообщил, что к маю планируют выполнить ремонт на 70%. Сейчас на объекте трудятся 56 специалистов, которые заняты внутренней отделкой помещений.

Специалисты занимаются кирпичной кладкой, оштукатуриванием и шпаклевкой поверхностей. На третьем этаже активно ведутся работы по монтажу слаботочных систем и электроснабжения. Параллельно рабочие устанавливают короба вентиляционных систем и подводят коммуникации холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.

Снаружи здания бригада монтажников приступила к заключительным работам по финишной отделке. На одной из стен уже установлена фасадная плитка, а также смонтировано 20% оконных рам. Современное оборудование и мебель будут ввозиться по мере готовности этажей, пищеблока и других помещений.

Ремонт выполняется генеральным подрядчиком ООО «РегионДорСтрой». Завершить капитальный ремонт планируют в августе 2026 года, чтобы 1 сентября дети могли начать учебу в обновленной школе.