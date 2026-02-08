В Орехово-Зуеве продолжится капитальный ремонт школьного корпуса

В корпусе № 2 средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова в городе Орехово-Зуево продолжается капитальный ремонт. На всех трех этажах здания активно ведутся строительные и отделочные работы.

Начальник участка Михаил Орлов сообщил, что общая строительная готовность составляет около 35 %. На объекте задействовано более 30 человек. На этой неделе начались поставки новых оконных рам, установка которых запланирована в ближайшее время.

На первом этаже специалисты готовят пол под заливку стяжки и выполняют инженерные работы по прокладке канализационных и водных сетей. Параллельно на втором и третьем этажах ведутся работы по монтажу электросетей. Также специалисты сверлят отверстия для дальнейшего подключения сантехнических сетей.

Ремонт выполняет генеральный подрядчик ООО «РегионДорСтрой». Общая площадь здания составляет около 4500 квадратных метров. Завершить капитальный ремонт планируют в августе 2026 года.