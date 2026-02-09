В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт школы № 16

В городском округе Орехово-Зуево на улице Мадонской, 4, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 16. Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта уже превысила 25%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте 30 человек, 1 единица техники. Рабочие завершили демонтаж, ведут отделочные и общестроительные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 7 048 квадратных метров запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Кроме того, в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, а для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.