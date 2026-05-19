В Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт школы № 16

Ответственный за производство работ на этом объекте Валерий Косолапов сообщил, что специалисты полностью завершили черновые работы. Сейчас основное внимание уделяется чистовой отделке. На объекте трудятся 69 человек, используются экскаватор-погрузчик и автокран для подачи материалов.

На втором и третьем этажах рабочие красят стены и укладывают плитку. Инженерные коммуникации на этих этажах уже полностью смонтированы, включая вентиляцию, отопление, канализацию, водопровод и слаботочные системы.

В ближайшее время специалисты планируют завершить прокладку инженерных систем на первом этаже и в подвале, а также выполнить второй слой кровли здания. Параллельно они занимаются усилением фасада школы. К благоустройству прилегающей территории строители приступят в конце июня.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить все работы планируют в конце августа, чтобы 1 сентября 2026 года обновленная школа открылась для учеников.