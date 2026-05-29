В Орехово-Зуеве представили читку-эскиз пьесы «Горка

В городе Орехово-Зуево в Зимнем театре прошла режиссерская читка-эскиз пьесы «Горка» современного драматурга Алексея Житковского. Это мероприятие состоялось в рамках VII театрального фестиваля «Морозов». Материал представили режиссер Николай Постнов и актеры Народного драматического театра.

Пьеса затрагивает острые социальные темы. Зрители увидели историю воспитательницы детского сада, которая каждый день сталкивается с бытовыми проблемами и низкой зарплатой, но при этом стремится сохранить в себе доброту и любовь. В центре внимания — современные реалии рабочего класса.

Изначально коллектив планировал показать полноценный спектакль, но затем решил провести читку, чтобы понять, стоит ли брать пьесу в разработку. Чтобы удержать внимание зала, действия актеров разворачивались на фоне красочных декораций.

Главной особенностью формата стало живое обсуждение. После показа зрителям предоставили слово для обратной связи. Актер местного Народного драматического театра Александр Окунев пришел на пьесу как зритель и с интересом ждал новую работу своего режиссера.