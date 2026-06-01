В Орехово-Зуеве появились шезлонги на пляже

В День защиты детей на пляже у Исаакиевского озера в Орехово-Зуеве появились удобные шезлонги. К предстоящему открытию купального сезона неравнодушные жители города подготовили 100 самодельных лежаков.

По словам депутата местного Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа и руководителя Орехово-Зуевского отделения партии КПРФ Владимира Фондаринова, всю зиму и весну он и его помощники работали над проектом по изготовлению шезлонгов для местных жителей и гостей города.

Молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет активно участвовали в реализации проекта. Они сами разработали конструкцию лежака и научились работать на станках в мастерской и на швейных машинках.

Владимир Фондаринов отметил, что важно, чтобы люди бережно относились к шезлонгам. Одна из главных целей проекта — научить молодежь создавать комфортные условия в городе и делать что-то на благо общества.

Исаакиевское озеро в Орехово-Зуеве — одно из самых популярных мест отдыха у воды. Теперь жители и гости города могут наслаждаться пляжным отдыхом с комфортом в ярких шезлонгах.