В Орехово-Зуеве почти завершили капремонт школы №16

В городе Орехово-Зуево в основном корпусе школы № 16 завершается капитальный ремонт. На данный момент общая строительная готовность объекта составляет 88%.

Производитель работ Александр рассказал, что специалисты заканчивают финишную отделку помещений. Восстановительное благоустройство на прилегающей территории выполнено на 90%. Вокруг здания уложили тротуарную плитку, установили бордюры, сделали асфальтобетонное покрытие на дороге и обустроили газоны. Также на объекте полностью готово декоративное и внешнее освещение.

В школу уже начали завозить мебель, школьные доски и интерактивные панели. После капитального ремонта в школе появятся современные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, а также обновленный пищеблок.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Завершить работы планируют в конце августа, чтобы 1 сентября 2026 года обновленная школа распахнула свои двери для учеников.