В Орехово-Зуеве открылся Дом Первых

В центре «Родник» в городе Орехово-Зуево состоялось открытие Дома Первых. Более пятидесяти школьников из разных школ округа собрались, чтобы познакомиться с направлениями деятельности организации.

Участникам предложили несколько заданий. Ребята соревновались в силе и ловкости на станции «Будь здоров», демонстрировали свои знания в науке, творчестве и экологии, учились управлять коптером.

Всего в Движении Первых детям доступны двенадцать направлений. Председатель движения Евгения Сорокина отметила, что Дом Первых открыли для того, чтобы школьники могли встречаться, общаться, заниматься творчеством и полезными делами.

Сейчас в Орехово-Зуевском отделении Движения Первых более двадцати тысяч ребят. Вступить в объединение могут все школьники. Всю информацию об этом и событиях в Доме можно получить у советников директоров школ.

В этом году первичная организация Движения Первых Орехово-Зуевской школы № 20 заняла первое место среди подобных организаций в Московской области, а первичка Центра дополнительного образования «Родник» завоевала третье место в этом конкурсе. Все они получили премии, которые планируют использовать для развития Движения Первых.