В Орехово-Зуеве открылась фотовыставка «Орехово-Зуево: лики прошлого и настоящего»

В парке Дома Оглоблина в городе Орехово-Зуево начала работу фотовыставка, которая позволяет сравнить облик города в разные эпохи. Посетители могут увидеть, как преобразились улицы и здания.

На аллее парка старинного особняка разместили девять пар фотографий городских пейзажей. Каждая пара состоит из снимка прошлого столетия и современной панорамы того же места. Например, можно сравнить вид железнодорожной станции в 1910 году и сейчас.

Увидеть экспозицию приехали не только местные жители. Так, Елена из Пушкина специально приехала в Орехово-Зуево, чтобы навестить подругу. Женщина заметила выставку на открытом воздухе и превратила свою прогулку по городу в путешествие во времени.

По словам Елены, ее впечатлили фотографии разных эпох. Через снимки она ознакомилась с некоторыми локациями в городе, которые потом постарается посетить.

Вход в парковую зону свободный. Возрастное ограничение: 0+.