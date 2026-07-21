Тендер на благоустройство парка объявили в Орехово-Зуеве
В Орехово-Зуевском городском округе Московской области объявили конкурс на благоустройство парка культуры и отдыха. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Планируется благоустроить участок площадью примерно шесть гектаров.
Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Их финансирование будет осуществляться за счет бюджета Московской области и бюджета Орехово-Зуевского городского округа.
Завершить благоустройство парка планируется в 2027 году.
Актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах публикуется в канале ведомства в «Макс» «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».