В Орехово-Зуеве коммунальщики борются с внезапно выпавшим снегом

Коммунальные и дорожные службы города Орехово-Зуево в Московской области работают в усиленном режиме, чтобы справиться с последствиями внезапно выпавшего снега. Несмотря на то что на календаре конец апреля, зима решила напомнить о себе.

Сейчас основное внимание уделяется расчистке проезжей части, остановок общественного транспорта и подходов к социальным учреждениям. В работах задействованы 60 единиц специализированной техники и около 500 дворников. Трактора расчищают проезжую часть и убирают снег с тротуаров.

Водитель трактора Вячеслав Глабоденюк рассказал, что вышел на работу с шести утра. В этот день он расчищает от снега тротуары на улицах Ленина, Кооперативной, Мадонской и Якова Флиера. Мужчина отметил, что не ожидал такой погоды в конце апреля, но со снежной стихией справляется без проблем.

Параллельно с уборкой снега специальные бригады освобождают территории от поваленных веток и деревьев.